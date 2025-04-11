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11:11, 11 апреля 2025Россия

Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития ВМФ

Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ). Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он не уточнил, где и в каком формате будет проходить совещание.

Известно, что 11 апреля у Путина запланирована региональная поездка. Песков также не уточнял, какой субъект посетит президент, однако пообещал своевременно обо всем информировать.

В конце марта Путин был в Мурманске. В городе тогда проходил Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути.

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