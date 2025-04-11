Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 11 апреля 2025Силовые структуры

Криминальный авторитет захотел вернуть возлюбленную и угрожал подорвать ее на берегу реки

В Усть-Куте криминальный авторитет угрожал подорвать девушку, чтобы вернуть ее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд отправил в колонию на пять лет криминального авторитета, который захотел вернуть возлюбленную и похитил ее в Усть-Куте. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Все началось с того, что бандит приревновал 20-летнюю девушку и решил вывезти ее на берег реки. Там 34-летний злоумышленник попытался заставить ее покончить с собой, держа на прицеле и угрожая подорвать, а затем увез в свою квартиру, запер и избил.

На следующий день после случившегося потерпевшая смогла позвонить матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Ранее житель Дагестана захотел помириться с бывшей женой, с которой прожил в браке пять лет, забрал ее с работы на машине и изнасиловал на окраине села.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области

    Браслет Van Cleef за 669 тысяч рублей неожиданно почернел через два месяца

    Раскрыта опасность обезболивающих при болезнях сердца

    Криминальный авторитет захотел вернуть возлюбленную и угрожал подорвать ее на берегу реки

    В Госдуме назвали цель британских военных на Украине

    Причину появления в обороте фальшивых 12 миллионов долларов объяснили

    Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше