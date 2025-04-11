Криминальный авторитет захотел вернуть возлюбленную и угрожал подорвать ее на берегу реки

В Усть-Куте криминальный авторитет угрожал подорвать девушку, чтобы вернуть ее

Суд отправил в колонию на пять лет криминального авторитета, который захотел вернуть возлюбленную и похитил ее в Усть-Куте. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Все началось с того, что бандит приревновал 20-летнюю девушку и решил вывезти ее на берег реки. Там 34-летний злоумышленник попытался заставить ее покончить с собой, держа на прицеле и угрожая подорвать, а затем увез в свою квартиру, запер и избил.

На следующий день после случившегося потерпевшая смогла позвонить матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Ранее житель Дагестана захотел помириться с бывшей женой, с которой прожил в браке пять лет, забрал ее с работы на машине и изнасиловал на окраине села.