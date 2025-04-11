Лавров призвал не обольщаться по поводу контактов с США

Лавров: Не стоит обольщаться по поводу переговоров между Россией и США

Не стоит обольщаться по поводу российско-американских переговоров, однако необходимо продолжать двигаться в сторону нормализации отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я считаю, не надо обольщаться [по поводу контактов России и США], но нацеливаться на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что восстанавливать доверие в отношениях двух стран придется еще очень долго. По его словам, оно было подорвано и разрушено еще прежней американской администрацией, однако и сейчас в Соединенных Штатах остается немало влиятельных политиков, не разделяющих нацеленность президента США Дональда Трампа на нормализацию отношений с Москвой.

Ранее стало известно о прибытии в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что гипотетически Владимир Путин может встретиться с Уиткоффом, если это позволит график главы государства.