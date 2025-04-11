Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 11 апреля 2025Бывший СССР

Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

Лавров: Россия надеется, что все главы стран СНГ приедут на парад Победы 9 мая
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия надеется, что все главы стран Содружества независимых государств (СНГ) приедут на парад Победы 9 мая. Надежду на присутствие иностранных гостей выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Все руководители стран СНГ были приглашены президентом [России Владимиром] Путиным для участия в параде и других мероприятиях в Москве, и мы рассчитываем, что все они будут вместе с нами на Красной площади», — заявил дипломат.

Ранее Лавров пригласил на парад Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также в Кремле рассказали о предстоящем визите в Москву в связи с 9 Мая председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Сообщается, что президент России Владимир Путин и китайский лидер запланировали отдельную встречу.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше