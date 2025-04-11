Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

Лавров: Россия надеется, что все главы стран СНГ приедут на парад Победы 9 мая

Россия надеется, что все главы стран Содружества независимых государств (СНГ) приедут на парад Победы 9 мая. Надежду на присутствие иностранных гостей выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Все руководители стран СНГ были приглашены президентом [России Владимиром] Путиным для участия в параде и других мероприятиях в Москве, и мы рассчитываем, что все они будут вместе с нами на Красной площади», — заявил дипломат.

Ранее Лавров пригласил на парад Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также в Кремле рассказали о предстоящем визите в Москву в связи с 9 Мая председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Сообщается, что президент России Владимир Путин и китайский лидер запланировали отдельную встречу.