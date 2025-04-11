Центробанк опроверг введение ограничений на снятие наличных в банкомате

ЦБ РФ опроверг введение ограничений на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Сообщения о введении в России ограничения в размере 50 тысяч рублей на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября являются очередным мифом. Об этом говорится в ответах на вопросы подписчиков в Telegram-канале Центробанка.

В регуляторе пояснили, что 1 апреля был принят закон, обязывающий банки проводить антифрод-мероприятия, то есть бороться с отмыванием денег, при выдаче наличных через банкоматы.

Эти положения и вступят в силу осенью. Они среди прочего подразумевают, что перед выдачей средств финансовая организация должна будет проверить, не находится ли человек под влиянием мошенников. Список признаков подозрительного поведения будет сформирован Банком России, но непосредственно проверкой будет заниматься банк, выдавший карту.

Если такие признаки обнаружат, то в течение 48 часов выдача наличных будет ограничена той самой суммой 50 тысяч рублей. Также клиента немедленно проинформируют о причине, по которой в его отношении применяются такие меры. Предполагается, что за два дня человек сможет осознать, что попал под влияние.

Также банки будут обязаны ограничить выдачу наличных суммой 100 тысяч рублей в месяц людям, которых подозревают в незаконных схемах. Перед этим клиент должен попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. С помощью такой меры регулятор борется со злоумышленниками, которые выводят и обналичивают средства.

Ранее о введении ограничений на снятие наличных сообщили ряд СМИ, неверно интерпретировавшие положения закона. Некоторые из них утверждали, что ограничения будут носить тотальный характер, то есть коснутся всех, а другие писали об отдельных категориях россиян, которые больше не смогут снимать суммы больше, чем 50 тысяч рублей.