Минобороны рассказало об обратившем в бегство бойцов ВСУ российском рядовом

Минобороны: Рядовой Дубина уничтожил вражескую технику и обратил ВСУ в бегство

Рядовой Виктор Дубина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скорректировал артиллерийское орудие и ударил по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым обратив украинских военных в бегство. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — сообщили в министерстве.

Действия российского военнослужащего и слаженная координация артиллерийского расчета позволили сохранить жизни сослуживцев и выполнить поставленную командованием боевую задачу.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.