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13:30, 11 апреля 2025Россия

Минобороны рассказало об обратившем в бегство бойцов ВСУ российском рядовом

Минобороны: Рядовой Дубина уничтожил вражескую технику и обратил ВСУ в бегство
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / File Photo / Reuters

Рядовой Виктор Дубина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скорректировал артиллерийское орудие и ударил по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым обратив украинских военных в бегство. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — сообщили в министерстве.

Действия российского военнослужащего и слаженная координация артиллерийского расчета позволили сохранить жизни сослуживцев и выполнить поставленную командованием боевую задачу.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

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