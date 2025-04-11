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05:01, 11 апреля 2025Забота о себе

Мужчины обсудили отличия секса с любимой женщиной от случайных связей

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мужчины порассуждали об отличиях секса с любимой женщиной от случайных связей. Своим мнением они поделились на форуме Reddit.

Как отметил один из пользователей, секс с любимой женщиной приятнее, а оргазм ─ интенсивнее. Другой комментатор в такие моменты чувствует более яркие эмоции. «У нас даже оргазм происходит в одно и то же время, без всяких усилий. Это необъяснимо», ─ написал еще один участник обсуждения.

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Однако нашлись и мужчины, не увидевшие отличий. Так, один из пользователей назвал сам процесс одинаково приятным как с любимой женщиной, так и с незнакомкой, но зато до секса его желаешь больше, а после ─ он лучше удовлетворяет. Кроме того, нашлись комментаторы, которые еще никогда в жизни не влюблялись, но выразили надежду, что когда-нибудь смогут оценить разницу.

Ранее пользователи Reddit рассказали, как незначительные решения изменили их жизнь. К примеру, у некоторых из них брак начался со случайного свидания.

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