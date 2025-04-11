Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:49, 11 апреля 2025Наука и техника

На Тайване обнаружили челюсть денисовца

Science: Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Коллектив ученых провел анализ ДНК костей, которые ранее были обнаружены возле острова Пэнху в Тайваньском проливе. Исследование подтвердило, что это кость денисовца, пишет Science.

Ранее рыбаки достали сетями многочисленные кости у Пэнху. Среди них оказалась челюстная кость человекообразного существа. Из-за долгого пребывания под водой возраст находки смогли определить только косвенными методами.

Образец Пэнху 1 принадлежал представителю подсемейства гомининов, существовавшему примерно 450 тысяч лет назад. Наиболее вероятные периоды жизни — 10-70 или 130-190 тысяч лет назад. Изначально не удалось выделить из фрагмента ДНК, а по морфологии челюсть оказалась близка к образцу Сяхэ 1 из пещеры Байшия, который относят к фрагментам денисовца.

Повторное исследование провел коллектив ученых во главе с Такуми Цутая, Энрико Каппеллини и Фридо Велкер, представляющих Копенгагенский университет (Дания), а также Чунь-Сян Чжан из Национального музея естественных наук (Тайвань).

Исследователи выделили из образца 51 протеин, в котором насчитали 4,2 тысячи аминокислотных остатков. После этого их очистили от современных загрязнителей. В результате протеом Пэнху 1 оказался сравним с протеомами из ребра Сяхэ 2, ископаемого носорога Stephanorhinus из Дманиси и гигантопитека, останки которого обнаружили в пещере Чуйфань в Китае. При этом пять сайтов вариабельности из пяти протеинов в образце Пэнху 1 специфичны для денисовцев.

Материалы по теме:
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017

На основе генетического анализа исследователи построили филогенетическое дерево, которое продемонстрировало тяготение образца Пэнху 1 к образцу Денисова 3, обнаруженного в Денисовой пещере.

В июле 2024 года стало известно, что исследовательская группа из Университета Ланьчжоу (Китай), Копенгагенского университета (Дания), Института исследований Тибетского нагорья и Университета Рединга (Великобритания) обнаружила новые останки денисовцев в тибетской пещере Байшия. Находки подтверждают, что денисовцы жили на Тибетском плато примерно 160 тысяч лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше