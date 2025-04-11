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16:14, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали российские системы РЭБ лучшими в мире

На Украине назвали российские РЭБ лучшими в мире и рассказали об отставании ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) России очень хорошо выстроена радиоэлектронная борьба (РЭБ), являющаяся лучшей в мире. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская украинскому изданию «Лига.нет».

По ее словам, радиоэлектронная борьба в России имеет опыт боевых действий и очень хорошую боевую школу. Она добавила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) медленно развивается производство беспилотников на оптоволокне и Украина вынуждена догонять Россию в этой сфере. Берлинская сказала, что два года назад на Украине поднимали вопрос запуска производства дронов на оптоволокне, но инициатива была проигнорирована чиновниками.

Она добавила, что в ВСУ отсутствует элемент прогнозирования, предложив журналистке взять интервью у министра обороны Украины Рустема Умерова и спросить, что будет актуальным из военных технологий на фронте в декабре 2025 года.

Ранее офицер ВСУ Антон Сербин заявил об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов. Он находился в городе Шостка Сумской области Украины.

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