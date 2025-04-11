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11:49, 11 апреля 2025Экономика

Названо условие роста спроса на машины в России

Аналитик Тюктеев: Рост спроса на авто произойдет при снижении ставки до 15-17 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ожидать полноценного восстановления российского авторынка при нынешней рекордно высокой ключевой ставке Центробанка (ЦБ) не стоит. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, его слова приводит «Автостат».

Ключевая ставка ЦБ держится на уровне 21 процента с октября 2024 года. С тех пор руководство регулятора трижды оставляло ее без изменений. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная в том числе на охлаждение спроса россиян на займы, привела среди прочего к спаду в сегменте автокредитования, отметил Тюктеев.

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Восстановление российского рынка будет во многом зависеть от решения совета директоров регулятора по ставке, которое состоится 25 апреля. Заметного роста спроса на машины в стране можно будет ожидать при снижении ставки до 15-17 процентов годовых. «Это сделает рынок автокредитования более доступным и отвлечет часть денежных средств с депозитов», — резюмировал эксперт.

Ранее об охлаждающем влиянии рекордно высокой ключевой ставки на российский авторынок заявил глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. В сложившихся условиях брать автозаймы, по его словам, могут позволить себе разве что подпадающие под условия льготных программ автопроизводителей граждане. Начальник управления сегмента «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, в свою очередь, добавил к этой категории обеспеченных россиян с низкой долговой нагрузкой. Для всех остальных брать займы на покупку машины сейчас крайне невыгодно, сошлись во мнении аналитики.

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