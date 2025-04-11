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09:10, 11 апреля 2025Путешествия

Незнакомец бросил в туристку камень и стал топтать ей голову без видимых причин

ABC: Незнакомец без причин бросил камень в датскую туристку в Австралии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

Мужчина напал на датскую туристку в Австралии без видимых на то причин. Об этом сообщил канал ABC.

Когда 21-летняя иностранка шла по улице города Алис-Спрингс 8 апреля, незнакомец бросил в нее камень, а затем ударил кулаком. Девушка потеряла сознание и упала на землю, тогда злоумышленник стал топтать ее голову и грудь.

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Происходящее увидели двое прохожих, они бросились к мужчине и прогнали его. Пострадавшую доставили в больницу, ее травмы оказались неопасными.

Отмечается, что полиция арестовала 22-летнего Кристофера Максвелла. Ему предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах и заключили под стражу.

Ранее в Греции турист ударил школьницу во время поездки на пароме. Мужчина разозлился на нее из-за шума.

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