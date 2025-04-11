Овечкин обошел Гретцки по количеству матчей в НХЛ

Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по количеству матчей в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству матчей, проведенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на пятницу, 11 апреля, россиянин принял участие во встрече с «Каролина Харрикейнс». Эта игра стала для него 1488-й в карьере, в активе Гретцки 1487 матчей.

Овечкин вышел на чистое 26-е место в истории лиги по количеству проведенных игр. Лидером по этому показателю является канадец Патрик Марло, в активе которого 1779 матчей.

Встреча «Вашингтона» с «Каролиной» завершилась победой столичного клуба в серии буллитов (5:4). Овечкин отметился результативной передачей.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».