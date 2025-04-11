Перевозить грузы по России стало заметно дороже

«АвтоГрузЭкс»: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 12 процентов

В первом квартале 2025 года стоимость грузовых автоперевозок по России увеличилась в среднем на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О заметном подорожании подобного вида логистических услуг в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «АвтоГрузЭкс».

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин роста стоимости грузовых автоперевозок аналитики отнесли повышение лизинговых платежей, утильсбора и затрат на обслуживание транспортных средств. В наибольшей степени за отчетный период увеличился размер утильсбора, годовой прирост составил 75-80 процентов. Лизинговые платежи, в свою очередь, поднялись на 6 процентных пунктов, до 27-28 процентов. Затраты на ремонт грузовиков повысились в среднем на 20 процентов.

Рост медианных зарплат в отрасли (плюс 49 процентов) не может перекрыть вышеуказанную динамику. В результате логистическим компаниям не остается иного выбора, кроме как повышать цены на перевозку грузов. Проблем отрасли также добавляет значительные штрафы за перегруз транспортного средства. С начала 2025 года размер санкций вырос на 50 процентов, до 375-525 тысяч рублей в зависимости от превышения нагрузки на ось.

Грузоперевозки в России дорожают не первый год. Значительный рост издержек приводит к уходу с рынка весомой доли транспортных логистических компаний. Так, с осени 2024 года отрасль покинули в общей сложности 20 процентов профильных фирм. Как отмечали в «АвтоГрузЭкс», пик уходов и сдачи техники лизингодателям пришелся на минувшую зиму. По данным ассоциации «Грузавтотранс», за последнее время порядка 30 процентов отраслевых компаний были вынуждены остановить свой бизнес в связи с невозможностью оплачивать долги и лизинг.