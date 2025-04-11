Писториус оценил перспективу достижения мира на Украине

Писториус: Мира на Украине не удастся достигнуть в обозримом будущем

Мир на Украине недостижим в обозримом будущем. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус, передает The Guardian.

«Мы должны признать, что мира на Украине, как представляется, не удастся достигнуть в обозримом будущем», — сказал он.

По мнению Писториуса, западным странам нужно продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы Киев был способен «продолжать борьбу».

Ранее Писториус на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе объявил об очередном пакете поставок оружия из Германии. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.