Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:43, 11 апреля 2025Забота о себе

Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

Диетолог Перес: Одно яблоко в день поможет снизить уровень холестерина
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dan DeAlmeida / Unsplash

Всего одно яблоко в день очень полезно для здоровья, в том числе оно поможет снизить уровень холестерина в крови. О ценности популярного фрукта для здоровья диетолог Моника Перес рассказала изданию La Razon.

Как пояснила Перес, уровень холестерина снизится благодаря пектину в составе яблок. Также фрукт в большом количестве содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая регулирует работу кишечника, причем как при запорах, так и при диарее, но если в первом случае его необходимо употреблять с кожурой, то во втором ─ очищенным.

Материалы по теме:
Безуглеводная диета: что это такое? Польза и вред, пример меню
Безуглеводная диета: что это такое?Польза и вред, пример меню
3 февраля 2025
Что такое переедание и каким оно бывает? Симптомы, причины, лечение
Что такое переедание и каким оно бывает?Симптомы, причины, лечение
23 января 2025

По словам диетолога, яблоки помогают контролировать аппетит и обеспечивают чувство сытости. Питательные вещества в них защищают клетки головного мозга, поэтому снижается риск когнитивных нарушений. Также среди преимуществ фрукта Перес назвала его энергетическую ценность: 52 килокалории на 100 граммов.

Ранее эндокринолог Михаил Богомолов посоветовал не употреблять кофе с сахарном на завтрак. Вместо этого утренний прием пищи должен состоять из белковых продуктов, фруктов и ягод.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Блогеры описали регион России словами «хочется возвращаться снова и снова»

    Глава евродипломатии Каллас заявила о росте затрат на военную помощь Украине

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    Юрист напомнил о риске лишиться единственного жилья

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    В России осудили боевика ВСУ за террористический акт в Курской области

    Финский игрок клуба НХЛ назвал хоккей в КХЛ скучным

    Захарова рассказала о брезгливом отношении Запада к Зеленскому

    Терроризировавшего жителей Курской области бойца ВСУ отправили в колонию строгого режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше