Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

Диетолог Перес: Одно яблоко в день поможет снизить уровень холестерина

Всего одно яблоко в день очень полезно для здоровья, в том числе оно поможет снизить уровень холестерина в крови. О ценности популярного фрукта для здоровья диетолог Моника Перес рассказала изданию La Razon.

Как пояснила Перес, уровень холестерина снизится благодаря пектину в составе яблок. Также фрукт в большом количестве содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая регулирует работу кишечника, причем как при запорах, так и при диарее, но если в первом случае его необходимо употреблять с кожурой, то во втором ─ очищенным.

По словам диетолога, яблоки помогают контролировать аппетит и обеспечивают чувство сытости. Питательные вещества в них защищают клетки головного мозга, поэтому снижается риск когнитивных нарушений. Также среди преимуществ фрукта Перес назвала его энергетическую ценность: 52 килокалории на 100 граммов.

Ранее эндокринолог Михаил Богомолов посоветовал не употреблять кофе с сахарном на завтрак. Вместо этого утренний прием пищи должен состоять из белковых продуктов, фруктов и ягод.