Россияне массово заинтересовались летним отдыхом в Крыму

Бронирования летнего отдыха в Крыму возросли на 30 процентов

Власти Крыма зафиксировали рост бронирований летнего отдыха на полуострове до 30 процентов по сравнению с 2024 годом. О том, что россияне массово заинтересовались поездками по этому направлению, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, его слова приводит «Интерфакс».

Спикер также отметил, что бронирования возросли и в прошедшем зимнем сезоне — в этот период в Крыму отдохнуло 220 тысяч туристов, что на 20 процентов больше сезона 2023-2024.

Ганзий добавил, что летом 2025 года на полуострове будут принимать туристов 1,1 тысячи объектов размещения, в том числе 91 санаторий.

Ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» раскрыли цены на отдых в Крыму весной. По их данным, средняя стоимость суток проживания в отеле Ялты составляет 3,9 тысячи рублей.

