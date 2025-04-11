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12:23, 11 апреля 2025Россия

Россиянка помешала медикам спасать младенца на ИВЛ

В Красноярске авто перегородило площадку санавиации и помешало спасать младенца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Красноярска помешала медикам спасать младенца на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».

По информации полиции, россиянка перегородила авто выезд с площадки санавиации, куда больного доставили на вертолете, и медикам пришлось нести подключенного к ИВЛ младенца до машины скорой помощи на руках. В ГАИ установили, что автомобилистка только за последний год более двадцати раз нарушала правила дорожного движения.

Отмечается, что максимальное наказание, которое грозит женщине, — штраф в две тысячи рублей за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в России младенцу едва не ампутировали кисти рук из-за популярного товара с маркетплейса.

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