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20:11, 11 апреля 2025Мир

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Турцию

Делегация РФ во главе с Лавровым прибыла в Турцию на дипломатическую конференцию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в Турцию для участия в Анталийской дипломатической конференции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Турцию для участия в Анталийской дипломатической конференции. "На подлете"», — сказано в публикации.

В МИД РФ сообщали, что у российского министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. В частности, у Лаврова запланированы переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

Предполагается, что в ходе визита будут обсуждаться ключевые вопросы международной повестки, в частности, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе.

Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. В этом году тема звучит как «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. После них Уиткофф поблагодарил Путина за уделенное переговорам время. Перед тем как пожать руку президенту России, американский спецпосланник поправил галстук и приложил ладонь к груди.

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