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18:09, 11 апреля 2025Культура

Российский актер стал давать концерты в поддержку ВСУ

Актер Анатолий Белый стал собирать деньги для ВСУ на концертах в Израиле
Ольга Коровина

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный артист России Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) (признан Минюстом России иностранным агентом) стал устраивать концерты в Израиле, чтобы собирать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Абзац».

Известно, что на сцене Белый читает стихи и прозу. Сообщается, что организаторы обещают зрителям «незабываемый концерт, который невероятным образом соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов».

После начала специальной военной операции (СВО) Белый уволился из МХТ имени Чехова, где служил много лет, и покинул страну. В 2023 году артист сообщил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей: «Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу». Актер был признан иноагентом в декабре 2023-го. После этого он обжаловал решение, но не смог добиться снятия статуса.

Ранее актер Семен Трескунов (признан Минюстом России иностранным агентом), известный по ролям в сериалах «Конец света» и «Ивановы-Ивановы», заявил о страхе возвращаться в Россию.

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