Российский участковый оказался травившим людей черным риелтором

В Оренбургской области осудят бывшего участкового, травившего людей

В Оренбургской области бывший участковый милиции оказался черным риелтором, травившим людей, доверявших ему. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с января 2006 по февраль 2007 года участковый города Новотроицк узнал, что собственниками трех квартир являются местные алкоголики, которые не работают и имеют задолженности. Милиционер пообещал обеспечить мужчин спиртным и погасить их долги перед коммунальщиками в обмен на согласие продать их квартиры.

Когда сделки были завершены, участковый понял, что не хочет делиться деньгами с владельцами и принял решение их устранить. По специальности милиционер был ветеринаром — он купил препарат, который в больших дозах вызывает остановку дыхания. Позже он замел следы, расчленив мужское тело.

Аналогичным методом он поступил и со вторым мужчиной. Третьим алкоголиком была женщина. Устранить ее участковый попросил своего брата, страдавшего алкогольной зависимостью. Брат за бутылку водки согласился и после распития алкоголя забил женщину палкой.

Бывший милиционер входил в ОПГ черных риелторов. И в 2016 году со своими подельниками получил большой срок. В ближайшее время его ждет суд по новым выявленным эпизодам его деятельности.

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