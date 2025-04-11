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10:39, 11 апреля 2025Наука и техника

Снайперы в зоне СВО начали использовать багги

«Известия»: Снайперы ВС России начали использовать багги в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снайперские пары Вооруженных сил (ВС) России начали использовать багги в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Небольшие вездеходы позволяют передвигаться в условиях бездорожья и максимально близко приближаться к линии соприкосновения. Кроме того, багги легко замаскировать на месте стоянки, забросав ветками или загнав в небольшое помещение.

Также транспорт позволяет перевозить большое количество боеприпасов и снаряжение снайпера, поэтому они могут длительное время действовать автономно.

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«Багги совмещает максимально возможную незаметность и проходимость, а также на ней можно разместить винтовку и необходимое оборудование. Эта машина, с одной стороны, более вместительна, а с другой — привлекает меньше внимания разведывательного беспилотника», — сказал военный эксперт Юрий Лямин.

В марте «Известия» писали, что бойцы ВС России освоили производство багги непосредственно в зоне проведения СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения используют для создания легких машин двигатели и другие узлы от трофейной техники, которая не подлежит восстановлению.

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