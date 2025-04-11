Лукашенко заявил о возможности прорыва в автопроме на базе «Жигулей»

Лукашенко пообещал создание автомобилей уровня Mercedes в России и Белоруссии

Автомобильная промышленность России и Белоруссии в состоянии за несколько лет начать выпуск техники, не уступающей лучшим мировым образцам. Об этом в интервью телерадиокомпании «Мир» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, пока что у Союзного государства в чем-то не самые передовые технологии, хотя в чем-то и самые передовые, но если усилить «импортозамещение, технологический суверенитет и прочее», то с учетом наличия сырья возможно достичь уровня современных моделей немецкой марки Mercedes.

«Ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем», — заявил белорусский лидер. По его мнению, основание обещать такой прорыв в автопроме дает имеющиеся компетенции и советские школы для развития собственного автопрома, который производил автомобили «Жигули» и «Москвичи».

Лукашенко подчеркнул, что российские «АвтоВАЗ» и «Москвич» снова выпускают неплохие автомобили, так что уход из страны западного автопрома можно как-нибудь пережить.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о драматическом сокращении продаж автомобилей Lada в марте. По его оценке, по сравнению с прошлым годом спрос упал на треть.

На этом фоне появились сообщения о возможном сокращении выпуска предприятия в связи с затовариванием складов. В самой компании пока опровергают слухи и подтверждают свою финансовую устойчивость.