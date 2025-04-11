Стала известна судьба гарантий безопасности для Киева в новой версии документа по недрам

NYT: В новом договоре по недрам нет упоминания гарантий безопасности для Киева

В новом договоре о недрах нет упоминания гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Новый проект также перекликается с более ранними версиями, поскольку в нем отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности для Украины», — говорится в публикации.

NYT отмечает, что новая версия договора включает более строгие условия, нежели предыдущие версии документа. Теперь, отмечает СМИ, Вашингтон будет претендовать на всю прибыль из фонда, пока Киев не вернет эквивалент помощи США с 2022 года.

28 февраля президенты Украины и США — Владимир Зеленский и Дональд Трамп — должны были подписать соглашение о недрах, однако этого не произошло из-за публичной перепалки двух лидеров. В тот же вечер эксперт-американист Константин Суховерхов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после этого документ может получить более ультимативную форму в будущем.