Стало известно о длящихся более четырех часов переговорах Путина с посланником Трампа

РИА Новости: Переговоры Путина с Уиткоффом длятся более четырех часов

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом длятся более четырех часов. Об этом стало известно РИА Новости.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча проходит в деловом духе. «Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — сказал он.