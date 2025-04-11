Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

РБК: Активы россиян в депозитарии Clearstream стали чаще размораживать

Власти Люксембурга стали чаще выдавать индивидуальные лицензии на разблокировку активов россиян в депозитарии Clearstream. Об этом со ссылкой на юристов и участников рынка пишет РБК.

В публикации отмечается, что сразу нескольким клиентам отечественных брокеров провели соответствующие операции, хотя до этого было известно только об одном таком случае.

По данным возглавляющей Mind Money Юлии Хандошко, речь идет о разблокировке и возможности вывода денежных средств, включая дивиденды, но не ценных бумаг, и сделать это удалось только тем, у кого есть ВНЖ в одной из стран Евросоюза. В свою очередь руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова отметила, что получить разрешение сейчас возможно на разморозку и денег и самих «тел» акций, а ключевым для того, чтобы добиться такого результата является наличие брокерского счета в ЕС или Швейцарии.

«С большой осторожностью можно говорить о том, что лед тронулся», — резюмировала замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова.

Около года назад сообщалось, что Clearstream решил не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Россияне, в том числе крупные банки, судятся с депозитарием и добиваются компенсаций в судах РФ.

В рамках 15-го пакета санкций Брюссель в декабре 2024-го разрешил находящимся в его юрисдикции депозитариям разблокировку остатков денежных средств, поскольку «участившиеся судебные разбирательства и ответные меры в России приводят к аресту активов центральных депозитариев в ЕС».

