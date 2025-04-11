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13:36, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущий случайно выплюнул изо рта леденец в прямом эфире

Daily Mail: Телеведущий Овертон выронил изо рта леденец от кашля в прямом эфире
Юлия Герасимова (редактор)
Питер Овертон

Питер Овертон. Кадр: Daily Mail

Ведущий австралийского телеканала Channel Nine Питер Овертон случайно выплюнул леденец от кашля изо рта во время прямого эфира. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Телеведущий выронил леденец изо рта, когда представлял другого ведущего в эфире, и сразу извинился за произошедшее. «И теперь редактор политической программы Чарльз, ой, прошу прощения, Чарльз Круше присоединяется ко мне из Канберры. Чарльз, добрый вечер», — сказал Овертон.

Издание отмечает, что ранее ведущий перенес операцию по удалению полипа голосовых связок (доброкачественное образование, которое появляется из-за постоянной нагрузки, — прим. «Ленты ру»).

Ранее сообщалось, что ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала из-за технической ошибки почти минуту молчал в прямом эфире. Амроливала бессловесно смотрел в объектив на протяжении минуты, пока шел трейлер политической программы.

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