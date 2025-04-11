В России назвали возможные темы предстоящей встречи Путина и спецпосланника Трампа

Депутат Журова допустила, что Путин и Уиткофф обсудят дорожную карту по Украине

Дорожная карта по Украине может стать одной из тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня прошла информация, что достигнуты определенные договоренности по поводу восстановления наших дипотношений. Потому что у нас был серьезный обмен "любезностями". Было и сокращение дипломатов, и много чего еще. Поэтому это была одна из первых задач, которую поставили наши президенты, — предметное восстановление отношений. Это важно как для интересов российских граждан, так и американских», — сказала Журова.

Депутат отметила, что президент России и спецпосланник Трампа, вероятно, обсудят восстановление дипотношений более серьезно.

«Ну и, конечно, будут организованы переговоры с Трампом. И будет обсуждаться дорожная карта по мирному соглашению с Украиной», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится со спецпосланником США по Украине Уиткоффом. По словам представителя Кремля, встреча «продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». Российская сторона намерена «передать позицию» по урегулированию конфликта на Украине главе США Дональду Трампу, добавил Песков.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля.

