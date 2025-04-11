Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 11 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможные темы предстоящей встречи Путина и спецпосланника Трампа

Депутат Журова допустила, что Путин и Уиткофф обсудят дорожную карту по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Дорожная карта по Украине может стать одной из тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня прошла информация, что достигнуты определенные договоренности по поводу восстановления наших дипотношений. Потому что у нас был серьезный обмен "любезностями". Было и сокращение дипломатов, и много чего еще. Поэтому это была одна из первых задач, которую поставили наши президенты, — предметное восстановление отношений. Это важно как для интересов российских граждан, так и американских», — сказала Журова.

Депутат отметила, что президент России и спецпосланник Трампа, вероятно, обсудят восстановление дипотношений более серьезно.

«Ну и, конечно, будут организованы переговоры с Трампом. И будет обсуждаться дорожная карта по мирному соглашению с Украиной», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится со спецпосланником США по Украине Уиткоффом. По словам представителя Кремля, встреча «продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». Российская сторона намерена «передать позицию» по урегулированию конфликта на Украине главе США Дональду Трампу, добавил Песков.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    «Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

    Звезда «Универа» высказалась о скандале с Асмус на съемках сериала «Склиф»

    Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза»

    Спецпосланник Трампа посетил синагогу в Санкт-Петербурге

    Европейский министр удивился реакции Брюсселя на пошлины Трампа

    Google показала умные очки с переводчиком

    Песков высказался о темах переговоров в Стамбуле и встречи Путина с Уиткоффом

    На Украине назвали российские системы РЭБ лучшими в мире

    В Белоруссии решили подготовиться к обороне

    В российском регионе сотрудники Интерпола поймали разыскиваемого ими иностранца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше