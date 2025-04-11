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02:32, 11 апреля 2025Мир

Трамп оценил решение России освободить осужденную за госизмену Карелину

Трамп высоко оценил освобождение властями РФ осужденной за госизмену Карелиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ценим это», — заявил американский лидер в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.

ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках него задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.

О состоявшемся между Россией и США обмене заключенными ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

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