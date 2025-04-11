Трамп оценил решение России освободить осужденную за госизмену Карелину

Трамп высоко оценил освобождение властями РФ осужденной за госизмену Карелиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ценим это», — заявил американский лидер в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.

ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках него задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.

О состоявшемся между Россией и США обмене заключенными ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.