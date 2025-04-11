Треш-стример Mellstroy похвастался новой машиной за 145 миллионов рублей

Треш-стример Mellstroy похвастался Brabus XLP 900 6x6 за 145 миллионов рублей

Популярный в России треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, похвастался новой роскошной машиной. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Стример приобрел черный внедорожник Brabus XLP 900 6x6 за 1,74 миллиона долларов (около 145 миллиона рублей). По его словам, ранее он стоил 1,9 миллиона долларов (около 158 миллионов рублей), но ему удалось провести удачные торги. Кроме того, блогер отметил, что внес залог за автомобиль в размере 100 тысяч долларов (8,3 миллиона рублей).

«Я скоро переезжаю, и думаю куда: Аргентина, Бразилия или Европа. Более точную информацию скажу до 20-го числа этого месяца. И туда, где буду находиться, переправим эту брабус-малышку», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня заказала автомобиль Lamborghini Urus в цвете собственного косметического бренда.