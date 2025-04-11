Украина снова пыталась атаковать Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили два беспилотника над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили пытаться атаковать территорию России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, около 6:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Курской областью. Подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на 11 апреля ВСУ пытались атаковать Россию десятками беспилотников. 25 дронов сбили над Курской областью, еще пять — над Белгородской.

10 апреля ВСУ за ночь выпустили 42 украинских беспилотника по России. Под удар попали Брянская, Калужская Курская, Белгородская, Орловская и Московская области, а также Крым.