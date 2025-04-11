Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 11 апреля 2025Россия

Украинский дрон сбили в небе над Россией

Минобороны: Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о летательном аппарате самолетного типа, уточнили в министерстве. Такие дроны способны преодолевать значительные расстояния и нести десятки килограммов взрывчатки. Недавно один из них долетел до Оренбургской области.

Дрон был уничтожен около 10:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве. Иных подробностей отражения атаки не приводится.

Ранее 11 апреля над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон. Регион остается одним из наиболее подверженных украинским атакам.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше