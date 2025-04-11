Украинский дрон сбили в небе над Россией

Минобороны: Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о летательном аппарате самолетного типа, уточнили в министерстве. Такие дроны способны преодолевать значительные расстояния и нести десятки килограммов взрывчатки. Недавно один из них долетел до Оренбургской области.

Дрон был уничтожен около 10:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве. Иных подробностей отражения атаки не приводится.

Ранее 11 апреля над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон. Регион остается одним из наиболее подверженных украинским атакам.