В Белом доме раскрыли детали переговоров США и Ирана 12 апреля

Левитт: Переговоры США и Ирана в Омане будут прямыми

Переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана в Омане 12 апреля будут прямыми. Детали предстоящих переговоров раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит Reuters.

Как указала Левитт, цель американского лидера Дональда Трампа заключается в том, чтобы Тегеран «никогда не получил ядерного оружия». «Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.