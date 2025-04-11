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21:16, 11 апреля 2025Мир

В Белом доме раскрыли детали переговоров США и Ирана 12 апреля

Левитт: Переговоры США и Ирана в Омане будут прямыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана в Омане 12 апреля будут прямыми. Детали предстоящих переговоров раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит Reuters.

Как указала Левитт, цель американского лидера Дональда Трампа заключается в том, чтобы Тегеран «никогда не получил ядерного оружия». «Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

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