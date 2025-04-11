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15:24, 11 апреля 2025Мир

В Европе решили повременить с размещением войск на Украине

Euractiv: График не может быть составлен до сделки о прекращении огня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Европейские страны не смогут составить график размещения «сил сдерживания» на Украине до достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

«График военного развертывания вряд ли может быть составлен до сделки о прекращении огня», — говорится в публикации.

При этом европейские министры настаивают на том, что для принятия решения о размещении иностранного контингента на Украине требуется четкое понимание целей и сценариев миссии.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания направят на Украину делегации военных. По его словам, цель этой инициативы — не замена украинских войск, а проработка возможных «мер сдерживания».

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