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02:41, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Харьковской области заявили о стягивании бойцов и наемников ВСУ

Ганчев заявил о стягивании бойцов и наемников ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава российской администрации Харьковскую области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в регион все больше бойцов и наемников. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев подчеркнул, что местные жители не могут не замечать действий ВСУ. «Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам», — отметил он.

Главы администрации добавил, что местные жители стараются противостоять украинским солдатам и помогают российским военным получать данные о местах расположения ВСУ. Это позволяет российским бойцам наносить точечные удары, заключил он.

Ранее Ганчев обвинил солдат ВСУ в мародерстве. Он сравнил украинских военных с варварами, а также заявил, что они вскрывают пустующие квартиры и выносят все, что могут.

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