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19:56, 11 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа теоретически возможен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после встречи российского лидера с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом теоретически возможен. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Теоретически возможен», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявлял, что тема возможной встречи лидеров двух стран может быть затронута в ходе встречи президента России с Уиткоффом.

18 марта президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время разговора они обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие в будущем.

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