В России осудили боевика ВСУ за террористический акт в Курской области

Суд приговорил боевика ВСУ к 15 годам за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бориса Николенко к 15 годам колонии за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он осуждено по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, вечером 3 октября 2024 года Николенко, вооруженный автоматическим оружием и боеприпасами, нарушил границу России и на бронеавтомобиле вторгся на территорию Глушковского района Курской области. С целью дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления он препятствовал эвакуации мирного населения, запугивал местных жителей.

Российские военнослужащие разбили группу боевиков и при их попытке вернуться на территорию Украины Николенко был задержан.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили четырех вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.