В России военнослужащего ВСУ осудили за помехи эвакуации мирных жителей Курской области

Суд приговорил военного ВСУ Озимука к 15 годам за теракт в Курской области

Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Озимука к 15 годам колонии за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Военный ВСУ осужден по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 6 августа 2024 года Озимук незаконно вторгся на территорию России для совершения террористического акта. В период с 6 августа по 18 сентября 2024 года он находился в населенных пунктах Олешня, Гоголевка, Казачья Локня Суджанского района, а также в селе Веселое Глушковского района, где препятствовал эвакуации мирных жителей, а также применял оружие против российских войск. В ходе боевых действий его задержали военнослужащие Вооруженных сил РФ.

Суд приговорил Озимука к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили боевика ВСУ за террористический акт в Курской области.