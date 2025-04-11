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12:22, 11 апреля 2025Россия

В российском городе автокран рухнул на стоявшего в котловане рабочего и попал на видео

В Екатеринбурге автокран рухнул на стоявшего в котловане рабочего
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге автокран рухнул на рабочего на стройке жилищного комплекса «Парк Победы». Видео с места происшествия опубликовал Ural Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащую на земле башню крана и нескольких мужчин, которые, вероятно, переносят рабочего.

По информации издания, во время разгрузки конструкция упала прямо в котлован, где стоял строитель. Причина падения не уточняется. Спасти мужчину не удалось.

Ранее строительный кран упал в метре от детской и спортплощадки, на которых в момент происшествия находились люди. Как выяснилось, техника наехала на яму, затем под ней провалилась земля, а стрела конструкции обрушилась на бетономешалку. Крановщик получил незначительные ушибы.

ЖЗЛ
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