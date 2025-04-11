Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

Жители Копейска увидели в небе шаровую молнию в начале апреля

Жители российского города увидели неожиданное явление в небе. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Так, в начале апреля очевидцы в Копейске заметили шаровую молнию. Кадры зафиксировал домофон одного из многоквартирных домов в районе улицы Петра Томилова. На размещенных кадрах видно, как яркий светящийся шар правильной сферической формы перемещается по небу.

Известно, что природа шаровой молнии до конца до сих пор не объяснена. Так, по одной из версий данное явление связано с особыми условиями грозовой активности. Образование представляет собой светящийся объект, который продолжается от нескольких секунд до нескольких минут.

Ранее в апреле красноярцев напугал первый весенний гром. В городе начался сильный дождь, сопровождавшийся мощными раскатами грома, которые были слышны во всех районах.

