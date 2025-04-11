Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:14, 11 апреля 2025Моя страна

Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

Жители Копейска увидели в небе шаровую молнию в начале апреля
Екатерина Ештокина

Кадр: hornews.com

Жители российского города увидели неожиданное явление в небе. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Так, в начале апреля очевидцы в Копейске заметили шаровую молнию. Кадры зафиксировал домофон одного из многоквартирных домов в районе улицы Петра Томилова. На размещенных кадрах видно, как яркий светящийся шар правильной сферической формы перемещается по небу.

Материалы по теме:
«Никогда бы не подумала, что это Россия!» Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
«Никогда бы не подумала, что это Россия!»Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
27 ноября 2021
«Небо танцевало невероятными узорами» Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
«Небо танцевало невероятными узорами»Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
16 ноября 2021

Известно, что природа шаровой молнии до конца до сих пор не объяснена. Так, по одной из версий данное явление связано с особыми условиями грозовой активности. Образование представляет собой светящийся объект, который продолжается от нескольких секунд до нескольких минут.

Ранее в апреле красноярцев напугал первый весенний гром. В городе начался сильный дождь, сопровождавшийся мощными раскатами грома, которые были слышны во всех районах.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

    Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

    Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

    Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

    Россиянин описал девушек одного региона фразой «нигде не видел таких красивых»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше