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10:40, 11 апреля 2025Ценности

Виктория Боня в прозрачном платье прогулялась по пляжу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном наряде прогулялась по пляжу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница «Дома-2» поделилась фото и видео с отдыха в Дубае. Так, она предстала на размещенных кадрах в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивали черные трусы. Образ знаменитости дополнила красная бейсболка.

«Еще один день на Земле», — подписала телезвезда пост.

Ранее сообщалось, что Боня повторила скандальный образ жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Тогда инфлюэнсерша запечатлела себя на камеру в прозрачном платье, отказавшись от нижнего белья.

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