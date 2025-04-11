Виктория Боня в прозрачном платье прогулялась по пляжу

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном наряде прогулялась по пляжу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница «Дома-2» поделилась фото и видео с отдыха в Дубае. Так, она предстала на размещенных кадрах в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивали черные трусы. Образ знаменитости дополнила красная бейсболка.

«Еще один день на Земле», — подписала телезвезда пост.

Ранее сообщалось, что Боня повторила скандальный образ жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Тогда инфлюэнсерша запечатлела себя на камеру в прозрачном платье, отказавшись от нижнего белья.

