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12:25, 11 апреля 2025Россия

ВСУ уничтожили электроподстанцию в российском регионе

Минобороны: ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, она разрушена
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили электроподстанцию в российском регионе. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет об электроподстанции в Курской области. Она подверглась обстрелу утром 10 апреля. Атака по объекту энергетической инфраструктуры была намеренной, отметили в военном ведомстве.

Из-за разрушения подстанции была отключена высоковольтная линия электропередачи. Без света остались бытовые потребители, добавили в министерстве.

Ранее ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Он был атакован беспилотниками. В результате из-за обрыва провода было нарушено энергоснабжение.

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