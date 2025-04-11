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12:57, 11 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о полной блокировке YouTube

Депутат Свинцов не увидел необходимости в полной блокировке YouTube
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В полной блокировке видеохостинга YouTube на территории России нет необходимости, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента.

«Лично я не считаю это необходимым, потому что у большинства наших граждан он и так работает с перебоями, но есть те, кто, скажем так, использует YouTube в основном для каких-то образовательных целей: посмотреть ролик о том, как торт испечь, машину отремонтировать. Там очень много полезного контента, и кому очень сильно это нужно, находит какие-то вариации, как это дело посмотреть», — высказался депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в России есть огромное количество платформ, которые уже успешно замещают YouTube.

«Мне кажется, в такой конструкции, как сегодня это представлено, какой-то серьезной опасности YouTube уже не представляет», — заключил он.

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До этого в Госдуме сообщили о блокировке в России VPN-сервисов, которые используются для доступа к Instagram и другим запрещенным соцсетям. По словам депутата Олега Матвейчева, ограничения не распространяются на VPN-сервисы, блокирующие эти соцсети.

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