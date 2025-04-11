Захарова рассказала об отношениях с нынешней администрацией США

Москва в отношениях с нынешней администрацией США будет судить по конкретным делам и шагам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».
По словам дипломата, заявления Белого дома сейчас можно описать как «понимание, что предыдущая администрация завела двусторонние отношения в тупик».
«Поэтому я думаю, что ориентироваться, безусловно, мы будем на дела», — рассказала она об отношениях с Вашингтоном.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось.