Захарова рассказала об отношениях с нынешней администрацией США

Захарова: РФ в отношениях с администрацией США будет судить по конкретным делам

Москва в отношениях с нынешней администрацией США будет судить по конкретным делам и шагам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

По словам дипломата, заявления Белого дома сейчас можно описать как «понимание, что предыдущая администрация завела двусторонние отношения в тупик».

«Поэтому я думаю, что ориентироваться, безусловно, мы будем на дела», — рассказала она об отношениях с Вашингтоном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось.