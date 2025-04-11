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00:23, 11 апреля 2025Мир

Захарова рассказала об отношениях с нынешней администрацией США

Захарова: РФ в отношениях с администрацией США будет судить по конкретным делам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Москва в отношениях с нынешней администрацией США будет судить по конкретным делам и шагам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

По словам дипломата, заявления Белого дома сейчас можно описать как «понимание, что предыдущая администрация завела двусторонние отношения в тупик».

«Поэтому я думаю, что ориентироваться, безусловно, мы будем на дела», — рассказала она об отношениях с Вашингтоном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось.

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