Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

В Запорожской области женщину приговорили к 14 годам по делу о госизмене

В Запорожской области женщину приговорили к 14 годам по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, с января 2024 года Лилия Качкарева перевела через мобильное приложение пять тысяч гривен, что эквивалентно 12 тысячам рублей, на счет в иностранном банке, используемый спецслужбами Украины. Деньги пошли на финансовую поддержку и материально-техническое обеспечение украинских войск.

Противоправную деятельность Качкаревой выявили сотрудники ФСБ и задержали.

Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что приговор осужденного за госизмену на 14 лет поджигателя Корана Журавеля вступил в силу.