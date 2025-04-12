Боец UFC заявил о желании выступать под российским флагом

Боец Крылов заявил о желании выступать в UFC под российским флагом

Боец смешанного стиля (MMA) Никита Крылов заявил о желании выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под российским флагом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Попросил UFC в профайле указать российский флаг, потому что долгое время выступал без флага на официальном сайте», — заявил Крылов, отметив, что готов к этому. Спортсмен добавил, что если промоушен организует турнир в России, то он хотел бы на нем выступить.

В активе 33-летнего Крылова 30 побед при девяти поражениях в MMA. Он не выходил в октагон с марта 2023-го из-за травмы. В ночь на 13 апреля россиянин выступит на UFC 314, где подерется с американцем Домиником Рейесом.

Крылов родился в Луганской области. Из-за военных действий в Донбассе ранее он предпочитал выступать на международной арене под нейтральным флагом.