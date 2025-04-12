Делегация Ирана прибыла в Оман для переговоров с США

SNN: Делегация Ирана прибыла в оманский Маскат для переговоров с США

Делегация Ирана во главе с главой МИД страны Аббасом Арагчи прибыла в Маскат на переговоры с США. Об этом сообщил телеканал SNN.

В состав делегации Ирана также вошли заместители Арагчи Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади, а также пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи и ряд иранских дипломатов.

Переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана в Омане, которые состоятся 12 апреля, будут прямыми.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указывала, что Трамп хочет, чтобы Тегеран «никогда не получил ядерного оружия»

Россия поддерживает прямые переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе. В Кремле заявили, что являются сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер.