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02:24, 12 апреля 2025Бывший СССР

Детали биографии приказавшего солдатам ВСУ сдаться сержанта раскрыли

Приказавший своим солдатам сдаться сержант ВСУ участвовал в АТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Младший сержант 101 бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Пирнат, приказавший своим солдатам сдаться, участвовал в антитеррористический операции (АТО) Киева против Донбасса. Детали биографии военнослужащего раскрыла белорусская журналистка Ксения Лебедева.

29-летний мужчина пошел служить в армию в 2014 году ради денег. В 2020 году он пытался устроиться работать в полицию Хмельницкой области, однако его туда не взяли, поскольку он «не дал взятку в пять тысяч долларов». Пирнат был мобилизован 25 февраля 2022 года.

Через некоторое время 101 бригаду перебросили к границе, однако знакомый командир роты отправил Пирната в тыл, подальше от боевых действий. 9 апреля его и еще двух солдат, также ветеранов АТО, отправили на разведку. Выйдя из поля зрения дрона ВСУ, он приказал своим подчиненным сложить оружие и подойти к русским позициям с поднятыми руками. Пирнат сдался вместе с ними.

Ранее отряд диверсантов ВСУ сдался в плен в ДНР. Процесс сдачи украинских солдат в плен был зафиксирован на видеосъемку с воздуха.

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