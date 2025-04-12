Глава РФПИ ответил на обвинения в попытке обмануть США

Дмитриев призвал британского журналиста заняться делом в ответ на его обвинения

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал британского журналиста Дэвида Блэра «заняться делом» в ответ на его обвинения в свой адрес. Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в соцсети Х.

Ранее Блэр в публикации на странице в Х назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом». Свои слова журналист сопроводил ссылкой на статью The Telegraph с биографической информацией о главе РФПИ.

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ также призвал Блэра позволить «хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики».

Ранее Дмитриев назвал переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продуктивными.