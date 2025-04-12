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20:09, 12 апреля 2025Мир

Глава РФПИ ответил на обвинения в попытке обмануть США

Дмитриев призвал британского журналиста заняться делом в ответ на его обвинения
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал британского журналиста Дэвида Блэра «заняться делом» в ответ на его обвинения в свой адрес. Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в соцсети Х.

Ранее Блэр в публикации на странице в Х назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом». Свои слова журналист сопроводил ссылкой на статью The Telegraph с биографической информацией о главе РФПИ.

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ также призвал Блэра позволить «хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики».

Ранее Дмитриев назвал переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продуктивными.

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