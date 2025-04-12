Иранские режиссеры получили тюремный срок за показ героини без хиджаба

Режиссеры Санаиха и Могадам получили срок за показ героини без хиджаба

Иранские режиссеры Бехташ Санаиха и Марьям Могадам получили 14-месячный условный тюремный срок за появление в их фильме «Мой любимый торт» героини без хиджаба. Об этом сообщает издание Daedline.

Кроме того, по решению суда, режиссеры должны выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов (около 1,3 миллионов рублей).

Расследование в отношении Санаиха и Могадам начались в феврале 2024 года после показа их картины на Берлинском кинофестивале. В судебных материалах, опубликованных Исламским революционным судом в Тегеране, сказано, что оба признаны виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка» и в создании непристойного контента.

Ранее суд в Иране приговорил к смертной казни поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу. В приговоре сказано, что такое наказание 37-летний исполнитель получил за оскорбление пророка Мухаммеда.