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12:02, 12 апреля 2025Культура

Иранские режиссеры получили тюремный срок за показ героини без хиджаба

Режиссеры Санаиха и Могадам получили срок за показ героини без хиджаба
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Бехташ Санаиха и Марьям Могадам

Бехташ Санаиха и Марьям Могадам. Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Иранские режиссеры Бехташ Санаиха и Марьям Могадам получили 14-месячный условный тюремный срок за появление в их фильме «Мой любимый торт» героини без хиджаба. Об этом сообщает издание Daedline.

Кроме того, по решению суда, режиссеры должны выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов (около 1,3 миллионов рублей).

Расследование в отношении Санаиха и Могадам начались в феврале 2024 года после показа их картины на Берлинском кинофестивале. В судебных материалах, опубликованных Исламским революционным судом в Тегеране, сказано, что оба признаны виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка» и в создании непристойного контента.

Ранее суд в Иране приговорил к смертной казни поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу. В приговоре сказано, что такое наказание 37-летний исполнитель получил за оскорбление пророка Мухаммеда.

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