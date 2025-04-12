Кандидат в президенты Польши выступил с необычным призывом

Кандидат в президенты Польши Холовня призвал поляков голосовать за меньшее зло

Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня призвал поляков голосовать за него как за «меньшее зло». Об этом он заявил в своем обращении к избирателям, передает РИА Новости.

«Я хочу быть президентом мира, президентом Польши, которая не боится войны. Я хочу быть президентом мира в ваших сердцах, в ваших домах, а также в ваших кошельках. В первом туре голосуйте сердцем, а во втором — за меньшее зло», — сказал он.

Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Помимо Холовни, фаворитами голосования выступают Рафал Тшасковский, Кароль Навроцкий и Славомир Ментцен. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет участвовать в выборах, так как занимает свой пост второй срок подряд.

Ранее Навроцкий заявил о превосходстве поляков над украинцами. «Поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона», — пообещал он.