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01:22, 12 апреля 2025Мир

Кандидат в президенты Польши выступил с необычным призывом

Кандидат в президенты Польши Холовня призвал поляков голосовать за меньшее зло
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня призвал поляков голосовать за него как за «меньшее зло». Об этом он заявил в своем обращении к избирателям, передает РИА Новости.

«Я хочу быть президентом мира, президентом Польши, которая не боится войны. Я хочу быть президентом мира в ваших сердцах, в ваших домах, а также в ваших кошельках. В первом туре голосуйте сердцем, а во втором — за меньшее зло», — сказал он.

Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Помимо Холовни, фаворитами голосования выступают Рафал Тшасковский, Кароль Навроцкий и Славомир Ментцен. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет участвовать в выборах, так как занимает свой пост второй срок подряд.

Ранее Навроцкий заявил о превосходстве поляков над украинцами. «Поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона», — пообещал он.

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